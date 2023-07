Chiuso il Wood Club di Appiano Gentile: "Ritrovo di pregiudicati, pericolo per i cittadini"

Troppe violazioni per il Wood Club di Appiano Gentile quindi il locale, per decisione del questore, sarà chiuso per 45 giorni.

Venivano organizzate serate come in discoteca senza nessuna autorizzazione e mancavano le basilari dotazioni antincendio e di sicurezza. Anche il personale era privo di qualunque preparazione per affrontare emergenze o situazioni di criticità.

Il Wood Club è stato recentemente attenzionato dalle forze dell'ordine anche nell’ambito di indagini di polizia giudiziaria che hanno fatto emergere un quadro molto preoccupante sulle frequentazioni del locale: è emerso infatti come fosse diventato una sorta di ritrovo di pregiudicati.

La grave situazione di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini ha quindi portato il questore ad emettere un provvedimento di sospensione della licenza per 45 giorni a partire da oggi 13 luglio, data della notifica fatta all’amministratore della società con contestuale chiusura del locale. Il gestore e legale rappresentante della società, un cittadino albanese di 40 anni residente a Castelnuovo Bozzente (Como), è stato più volte sanzionato anche in passato e raggiunto da provvedimenti amministrativi per violazioni alla normativa sui locali pubblici documentati sia nel 2021 che 2022.