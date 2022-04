Como, cede la strada e si apre una voragine in via Tommaso Grossi

Quella che sembrava una banale buca, come se ne vedono tante nelle strade di Como, si è rivelata essere una vera e propria voragine. La strada in via Tommaso Grossi, in corrispondenza dell'incrocio con via Dante, ha ceduto. Il manto stradale è sprofondato, anzi, è crollato, e ha lasciato il posto a una buca profonda nella quale si intravvedono anche le tubazioni della rete idrica. Due agenti della polizia locale sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti e hanno presidiato la voragine nell'attesa che intervenissero i tecnici comunali per transennarla. Nessun veicolo è incappato in questa "trappola" stradale che si è aperta più o meno improvvisamente.