Incursione nel supermercato con volantini "no vax": denunciata e multata donna di Cermenate

I carabinieri della di Lentate sul Seveso hanno identificato e denunciato la donna che con un'incursione alle 13.30 di ieri, 13 maggio 2023, è entrata nel supermercato Iperal di Lentate sul Seveso spargendo volantini e adesivi contenenti il simbolo “w” cerchiato di rosso del movimento "Guerrieri vivi”, fortemente critico nei confronti dei vaccini anti-covid. I volantini riportavano frasi di protesta e una svastica inserita all’interno del logo “Agenda 2030". La donna dopo l'incursione si è allontanata lungo le vie limitrofe. I militari, dopo aver visionato le immagini dell’impianto di via sorveglianza del supermercato e raccolto le testimonianze dei clienti sono dapprima risaliti all’auto utilizzata dalla donna per allontanarsi e poi alla sua completa identificazione. Si tratta di una 58enne originaria di Cermenate con precedenti per deturpamento e imbrattamento. La donna, con alle spalle già alcuni precedenti analoghi episodi commessi a Milano e nel Comasco, sarà sanzionata ai sensi dell’articolo 663 del codice penale per distribuzione e affissione abusiva di volantini e manifesti.