Visori notturni e droni, così si combatte la droga nei boschi: a Fino smantellati due bivacchi dello spaccio

Nuovi risultati ottenuti dai carabinieri della compagnia di Cantù nella lotta contro lo spaccio di droga nei boschi. Nella giornata di ieri, 5 ottobre 2023, i carabinieri di Fino Mornasco con la collaborazione degli uomini dello Squadrone Cacciatori “Sicilia” hanno controllato una vasta area boschiva in località Socco, compresa tra via Marconi e via Campagnola. Qui hanno rinvenuto una bicicletta mountain bike Bottecchia FH 520 del valore di circa 400 euro e hanno rimosso due bivacchi utilizzati dagli spacciatori. Non solo: i militari hanno identificato 12 assuntori, tutti italiani di età compresa tra i 22 ed i 47 anni, i quali saranno sentiti dagli investigatori e segnalati alla questura di Como per l’emissione di un foglio di via obbligatorio.

Ad Appiano Gentile, invece, sempre nella stessa giornata, i carabinieri hanno condotto una serie di controlli nei boschi in localita' Carbunitt, geolocalizzando e smantellando un bivacco con coperte, sacchi a pelo, batterie per auto, derrate alimentari e teli di copertura.

In particolare nell’ultimo periodo, l’aliquota operativa della compagnia di Cantu’, al comando del capitano Roberto Natale, sta monitorando, con l’impiego dei vari sistemi di videosorveglianza, i mezzi usati dagli spacciatori per raggiungere le aeree di spaccio, oltre all’identificazione dei consumatori e alla raccolta delle loro testimonianze, utili a definire nel dettaglio aree di spaccio, prezzi degli stupefacenti, guadagni degli spacciatori ed il loro luoghi di provenienza. Le informazioni investigative vengono poi passate agli Squadroni che decidono la migliore strategia di intervento, che ha portato negli ultimi giorni a controlli notturni, con l’impiego di visori notturni e termici, oltre all’uso dei droni che permettono, sia di notte che di giorno un monitoraggio dall’alto dei boschi.