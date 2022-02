Abusava delle pazienti durante le visite: arrestato medico di famiglia comasco

Si fidavano del loro medico di famiglia e se lui chiedeva di spogliarsi per poterle visitare meglio ed effettuare la corretta diagnosi, a loro non poteva che sembrare normale. Normale fino a quando, però, le sue mani non scivolavano immotivatamente fino alle loro parti intime, arrivando addirittura a penetrarle con le dita. Allora capivano di essere vittime di abusi sessuali, ma la paura, la vergogna o il senso di colpa le portava a non denunciare il crimine. Chissà da quanto tempo andavano avanti queste violenze sessuali sulle pazienti e chissà quante sono state le vittime del medico 60enne con studio in una paese confinante con Como. A porre fine alla sua condotta fatta di abusi sono state le indagini dei carabinieri di Como, scattate nel dicembre 2021 a seguito di una denuncia.

Gli episodi accertati nel corso delle indagini sarebbero sette o otto. Fondamentali sono state le testimonianze delle presunte vittime. Nella giornata di ieri, 22 febbraio 2022, sono scattate le manette e il medico di base è stato portato al carcere Bassone su richiesta di custodia cautelare del gip del Tribunale di Como.