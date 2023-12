Cantù, arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia

I carabinieri di Cantù hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne, senza fissa dimora, tossicodipendente e con vari precedenti penali. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate continuate e violenza sessuale nei confronti di una donna di 46 anni, a partire dal 2019. La decisione di procedere con il provvedimento è derivata dalle indagini condotte dai militari canturini in risposta alla denuncia presentata dalla vittima.