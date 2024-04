Violento con il padre, non ne vuole sapere di lasciare la sua casa: arrestato 22enne

Doveva stare lontano dalla casa dei genitori. Questa decisione del giudice era arrivata qualche giorno prima, per i comportamenti violenti e le vessazioni fisiche che il 22enne, originario del Ghana, rivolgeva nei confronti di suo padre. Ieri pomeriggio, 2 aprile, i poliziotti sono andati all'appartamento di Rebbio per notificare alcuni atti ai genitori e hanno trovato il figlio in casa, tranquillo nella sua camera da letto. Il giovane è stato portato in questura e arrestato per aver violato il provvedimento emesso dal giudice. Il P.M. di turno ha disposto che fosse trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.