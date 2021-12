Ragazze stuprate e aggredite sul treno: presi due uomini. Erano a divertirsi a una festa

Erano tranquilli ad una festa i due presunti responsabili dello stupro delle due 22enni. L' orribile episodio è avvenuto lo scorso venerdi' sera (3 dicembre) a bordo di un convoglio Trenord sulla tratta Milano-Varese. Le due giovani sono state aggredite nei pressi della stazione di Venegono (al confine con Binago, Como).

Sono un italiano di 20 anni e un ragazzo marocchino di 30 anni, entrambi hanno precedenti con la legge e ora si trovano in carcere.

Dopo la denuncia delle violenze (qui la vicenda) era scattata una vera e propria caccia all'uomo. Grazie alla segnalazione di un residente, come riportato anche su MilanoToday, i carabinieri sono intervenuti in un paese del Varesotto dove si stava svolgendo una festa. Il vicino aveva chiamato i militari per il rumore e il caos che arrivava dall'appartamento accanto al suo che gli impediva di dormire. Ed è proprio nel mezzo della festa dove sono intervenuti i carabinieri che sono stati individuati i due presunti stupratori. Decisive nell'identificazione le telecamere della piccola stazione che hanno permesso agli investigatori, insieme all'aiuto delle due vittime, di fare un perfetto identikit dei due ricercati.