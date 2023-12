Bombolette spray, coltello e hashish: la notte brava di 4 minorenni al parco comunale. 20mila euro di danni

Sono entrati nel parco comunale Garibaldi di Villa Guardia e dopo aver forzato il passo carraio che porta in via Tevere, sono stati sorpresi, la notte del 15 dicembre, dai carabinieri mentre sotto il portico della biblioteca imbrattavano i tavoli fissati al pavimento e altri oggetti. Nel mentre fumavano hashish. Così, colti sul fatto, i quattro studenti (tutti minorenni) sono stati denunciati in stato di libertà dai militari di Lurate Caccivio, al comando del Luogotenente Domenico Bruno, per invasione di terreni o edifici.

Le incursioni nel parco del comune si ripetevano da giorni, dal 12 dicembre, e così i carabinieri il 15 dicembre si erano organizzati per controllare il parco comunale, dove ha anche sede l’associazione nazionale carabinieri, a partire dalle 19. Questo ha permesso di beccare i quattro ragazzi sul fatto.

Sono tutti studenti minorenni, due sedicenni e due diciassettenni, residenti nella zona. In seguito alle perquisizioni personali, un 17enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, l’altro 17enne di una tessera sanitaria e di un bancomat, non di sua proprietà, e un 16enne aveva la bottiglia con il colorante nero usato per imbrattare gli arredi e dell’hashish. In base alle responsabilità sono partite le denunce anche per porto d'armi atte a offendere, deturpamento e imbrattamento di cose altrui e ricettazione. Durante le incursioni notturne al parco Garibaldi sono state anche danneggiate le cucine all'interno dello stabile. I danni ammontano in totale a 20mila euro. Ora i carabinieri dovranno ricostruire le varie incursioni notturne del 12, 13 e 14 dicembre e visionare attentamente le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire se gli autori degli atti vandalici sono sempre gli stessi ragazzi o se nei giorni precedenti si trattava di altre persone.