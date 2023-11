Villa Guardia, cade dalla bicicletta: gravissimo 74enne

Terribile caduta dalla bicicletta per un uomo di 74 anni a Villa Guadia oggi mercoledì 15 novembre intorno alle 13.30. L'uomo, originario di Cassina Rizzardi, è stato portato in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese dall'elicottero. La situazione è sembrata subito grave e i soccorsi Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) sono partiti in codice rosso alla volta di via Mazzini, dove l'uomo è caduto. Sul posto, oltre all'elisoccorso, ambulanza, auto medica e i carabinieri. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento.