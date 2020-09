Villa Guardia, va a correre nel bosco e scopre un cadavere: disposta l'autopsia

È di un 48enne residente a Carugo il cadavere rinvenuto ieri sera, 18 settembre, intorno alle 18 a Villa Guardia. A trovarlo un runner che, intento nel suo allenamento, si era allungato nel bosco adiacente via Monte Grappa, in direzione del Ponte delle Streghe.

Il corridore dopo aver visto il corpo esanime a terra ha subito allertato i soccorsi: carabinieri del comando di Cantù, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Purtroppo per il 48enne di Carugo non c’era più nulla da fare. Non sono stati riscontrati segni di violenza evidenti sul corpo e l'ipotesi più accreditata, al momento, sarebbe quella di un malore improvviso.

Il PM della Procura a Como, Massimo Astori, ha disposto l’autopsia per cercare di chiarire i motivi della morte dell'uomo e ricostruire le dinamiche dei fatti, ancora ignote.