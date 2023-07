I vigili del fuoco salvano Gilda, la cagnolina caduta lungo il sentiero a Camnago Volta

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio a Como sono intervenuti oggi, mercoledì 5 luglio, alle 9.30 in località Camnago Volta, ponte dei Bottini. per il recupero di Gilda, un segugio in difficoltà caduto lungo il sentiero della passeggiata voltiana. I vigili del fuoco, specialisti SAF, con apposita imbragatura si sono calati per quindici metri recuperando l'animale per la gioia della padrona che ha richiesto l'intervento di soccorso.