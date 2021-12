Neve nel Comasco, piante cadute e auto fuori strada: 20 interventi dei vigili del fuoco

Sono stati circa 20 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando di Como e dei vari distaccamenti della provincia. Si è trattato per lo più di interventi di rimozione di piante cadute o di soccorso a veicoli finiti fuori strada o addirittura ribaltati, come nel caso dell'auto ritratta nella foto: l'incidente è avvenuto in via Partigiana ad Albavilla alle ore 17. A Cantù in via Rienti (vedi foto) i vigili del fuoco sono accorsi per rimuovere un albero caduto su una macchina e mettere in sicurezza la strada. In entrambi i casi non si sono registrati feriti. In tarda serata la neve ha ricominciato a cadere più intensamente di quanto non abbia fatto nel corso della giornata.