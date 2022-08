I vigili del fuoco di Como aiutano la Liguria per il maxi incendio a Albenga

Un contingente di nove uomini del comando dei vigili del fuoco di Como con relativi automezzi è andato questa mattina 9 agosto in Liguria e precisamente a Albenga per le complesse operazioni di spegnimento dell'incendio che ha già distrutto 400 ettari di bosco e macchia mediterranea nella provincia di Savona. Al momento sono in corso spegnimento di focolai in località Bastia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In aiuto ai colleghi liguri stanno operando squadre dei vigili del fuoco provenienti dalle regioni di Piemonte e Lombardia con l'ausilio di 4 Canadair della flotta nazionale.