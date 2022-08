Viale Geno, si tuffa nel lago e non riemerge. Recuperato il corpo

Intorno alle 17.25 di oggi 4 agosto 2022 un turista di 64 anni si è tuffato nel lago davanti al Lido di Villa Geno e non è riemerso. Si sono subito mobilitati i vigili del fuoco, gli agenti della questura e i soccorsi di Areu. Impegnato anche un elicottero. Di pochi minuti fa la notizia del ritrovamento del corpo dell'uomo. Testimoni in loco dicono che il bagnino si era tuffato subito per tentare di recuperarlo ma senza riuscirci. L'uomo è stato quindi recuperato dopo un'ora (alle 18.30 pochi minuti fa) e ora stanno tentando di rianimarlo, anche se le speranze sembrano poche essendo stato in acqua molto tempo (circa 40 minuti prima del recupero). Alla base potrebbe esserci stato un malore.

È in vacanza con la moglie e il figlio.

In aggiornamento.