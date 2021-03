Como, bivacco nei giardini di viale Geno: tutti irregolari sul territorio

Ieri pomeriggio, 4 marzo, intorno alle ore 15, la radio mobile della Polizia locale comandata dal commissario capo coordinatore Paolo Damiani è intervenuta in viale Geno dopo la segnalazione di una cittadina che ha notato tre uomini che bivaccavano e fumavano nei giardini verso la metà del viale. La pattuglia li ha controllati, trovandoli tutti e tre senza documenti. Sono stati quindi portati in Questura per i rilievi foto dattiloscopici, dai quali sono risultati irregolari sul territorio.

Si tratta di due tunisini e un marocchino, tutti tra i 28 e i 30 anni, con diversi precedenti per furto ricettazione oltre che già destinatari di provvedimenti per immigrazione clandestina. L’uomo con cittadinanza marocchina in particolare è stato riconosciuto come l’autore di un furto avvenuto circa un mese fa all’interno di una lavanderia a gettoni in via Paoli, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’esercizio che lo avevano inquadrato.

I due tunisini sono stati trattenuti nella camera di sicurezza della Questura durante la notte e sorvegliati, per essere portati questa mattina nel centro di permanenza per i rimpatri in via Corelli a Milano. Al terzo è stato notificato il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato.



«Voglio sottolineare ancora una volta la professionalità dimostrata sul campo da parte del personale in capo alla nostra Polizia locale - commenta l’assessore alla Polizia locale e sicurezza Elena Negretti - e l’efficace collaborazione con la Questura, che la notte scorsa ha permesso di identificare, trattenere, vigilare e condurre al centro di accoglienza queste persone in modo integrato con la Polizia locale».