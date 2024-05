Via Torno è stata riaperta nella notte

Dopo lunghe ore di lavoro via Torno è stata riaperta all'1.40 di questa notte, come hanno anche segnalato gli agenti della polizia Locale. I lavori, dopo il crollo di ieri pomeriggio, sono andati avanti incessantemente ma fino all'ultimo non si aveva la certezza che la strada sarebbe stata agibile già oggi. La frana era proprio poco prima dell’inizio della Lariana. Fortunatamente nel momento del crollo, derivato da un cantiere privato, non è passato nessun veicolo.

Le operazioni di pulizia, di sgombero della carreggiata e soprattutto di messa in sicurezza sono terminate nella notte la strada è ora tornata transitabile ai veicoli e ai pedoni.