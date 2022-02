Via Oltrecolle chiusa per caduta piante: ripristinata la viabilità, traffico in smaltimento

Gli interventi dei vigili del Fuoco, della polizia Locale e dei tecnici Enel sono cominciati questa mattina alle 7.00 in via Oltrecolle. Come riferito dal sito della Locale alle 7.00 la via era stata chiusa del tutto. È stata poi riaperta alla 7.30 solo in discesa verso Como e in ascesa verso Lipomo c'era solo una corsia. Solo alle 7.50 via Oltrecolle è stata riaperta in ambo i sensi di marcia, ma il traffico si sta ancora smaltendo.