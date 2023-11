Via Campari a Tavernola, residenti disperati: "Da 30 anni parcheggiamo qui, ma ora i vigili non ci danno pace"

L'intransigenza dei vigili dell'amministrazione Rapinese non riguarda solo il centro città, ma anche le periferie. E' il caso di via Vincenza Campari, a Tavernola. Qui da diversi mesi i residenti vedono fioccare multe sui parabrezza delle loro auto, parcheggiate a lato strada, un'abitudine consolidata da decenni e che verosimilmente non ha mai causato problemi alla viabilità.

Dalla scorsa primavera gli agenti di polizia locale multano le auto poiché la presenza vicino al marciapiede della striscia continua vieterebbe, stando al codice della strada, la sosta. L'esasperazione tra i residenti è tale da averli indotti a lanciare una raccolta firme su change.org.

Elisabetta Roda è tra le più attive promotrici della petizione: "Vivo in via Campari da 26 anni. Negli ultimi 5 mesi, la mia famiglia ed io abbiamo ricevuto 5 multe per aver parcheggiato lungo le linee bianche continue a lato della carreggiata. Questa è una strada residenziale, un vicolo cieco, dove oltre agli abitanti nessuno passa. Per oltre trent’anni si è parcheggiato in questo modo senza che nessuno si lamentasse o avesse problemi. Ora hanno iniziato a fare le multe e la situazione sta diventando ingestibile, anche perché non esistono abbastanza parcheggi regolari per tutti. Il problema non riguarda solo noi residenti di via Campari, ma molti altri cittadini di Como che vivono situazioni simili. Secondo i dati del Comune di Como (2019), ci sono più auto registrate nella città rispetto ai posti auto disponibili nelle aree pubbliche". Da qui la richiesta portata avanti dalla raccolta firme al sindaco di Como, Alessandro Rapinese: "Chiediamo quindi al Comune di Como la rimozione delle linee bianche continue a lato della carreggiata in via Campari e altre strade con problemi simili, permettendo così ai residenti di parcheggiare le loro auto senza incorrere in sanzioni ingiuste".