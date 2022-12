Un vento forte soffia su Como: albero si abbatte su un'auto

Oggi 11 dicembre 2022 il vento soffia forte sul Comasco. In piazza Cavour i tetti di alcune casette del mercatino di Natale si sono scoperchiati e un gazebo si è ribaltato. Sempre questa mattina a Como in via Tettamanti i pompieri sono intervenuti per un albero che si è abbattuto sopra un'auto. Anche in via Milano sono intervenuti i vigili del fuoco per una finestra pericolante. In entrambi i casi non si segnalano feriti.

Anche in via Canturina, sempre a Como stamattina sono intervenuti i pompieri per la messa in sicurezza di un tetto a causa di tegole pericolanti.