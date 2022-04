Vento forte a Como e provincia: una decina di interventi per i vigili del fuoco

Sono stati una decina gli interventi dei vigili del fuoco nella giornata del 10 aprile 2022, quando il territorio comasco è stato sferzato dal forte vento. La quasi totalità degli interventi si sono resi necessari a causa di piante e alberi caduti o pericolanti. E' il caso di Lungo Lario Trieste a Como dove i pompieri sono intervenuti per rimuovere e tagliare i grossi rami di un tiglio del lungolago. L'intervento ha reso necessario anche l'intervento della polizia locale per regolare la viabilità, infatti a causa dei lavori la carreggiata è stata dimezzata temporaneamente nel breve tratto di strada interessato dall'intervento.

A Fino Mornasco, in un parco pubblico di via Brera, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un'altra grande pianta pericolante. Ad ogni modo, in tutta la giornata di ieri non si sono registrati feriti.