Venerdì notte movimentato nel Comasco: risse, aggressioni e gente ubriaca finita all'ospedale

E' stata una nottata assai movimentata, quella tra venerdì 12 e sabato 13 gennaio. Le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso del 118 hanno avuto il loro bel da fare per risolvere e intervenire sulla scena di diversi episodi di violenza o di malori causati dall'eccessivo abuso di alcol. Il primo intervento risale alla prima serata, intorno alle ore 19.30, quando a Mariano Comense un uomo di 67 anni in un locale di via Giovanni Songia a Mariano Comense. L'uomo era in serio stato di ebbrezza e ha necessitato del trasporto all'ospedale di Cantù dove è rimasto alcune ore in osservazione.

All'una di notte, poi, la questura ha dovuto inviare delle pattuglie in via Carloni a Como, all'altezza del civico 2, dove è stata segnalata un'aggressione. Non sono stati resi noti i dettagli dell'accaduto, ma ad ogni modo un uomo di 49 anni è stato trasportato da un'ambulanza della Croce Rossa di Como al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Circa tre quarti d'ora più tardi la polizia è dovuta nuovamente intervenire in viale Geno dove è stata segnalata una lite culminata con una nuova aggressione in cui è rimasto coinvolto un 51enne. L'ambulanza della Croce Azzurra è intervenuta in codice giallo, ma l'uomo aggredito ha dichiarato di stare bene e di non necessitare il trasporto all'ospedale. Anche in questo caso non si conoscono i dettaglia di quanto accaduto.

Alle ore 2 una ragazza di 25 anni ubriaca è stata soccorsa in via Milano a Erba. E' stata trasportata all'ospedale erbese in codice verde. Sta bene e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione.

Terzo episodio di violenza poco prima delle ore 3, questa volta a Locate Varesino: un 42enne è rimasto vittima di un'aggressione avvenuta, forse, al culmine di una rissa. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Tradate per le cure del caso.

Infine altri due episodi di intossicazione etilica, entrambi a Como. Il primo alle 3.40 in via Dante dove una ragazza di 18 anni è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce Rossa di Como. Il secondo episodio, avvenuto poco prima dell'alba, ha visto una persona (di cui non si conoscono le generalità) soccorsa in viale Innocenzo a causa dello stato di ebbrezza.