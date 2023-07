Malata di Alzheimer sfugge di casa e si perde nei boschi di Veleso. Salvata

Una donna di 72 anni, malata di Alzheimer, ieri pomeriggio 30 giugno è sfuggita da casa e si è diretta nei boschi di Veleso. Il figlio l'ha ritrovata a 2 chilometri di distanza, in stato confusionale e con ferite da caduta. Intervenuto il 118, i vigili del fuoco di Canzo, il personale Saf di Como, e il soccorso alpino. La donna ferita è stata trasportata in barella per un chilometro e mezzo e poi affidata alle cure dei soccorritori e trasportata dall'ambulanza all'ospedale Sant'Anna in codice giallo.