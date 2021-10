Anziano disperso in Valsassina: era uscito a fare funghi

È in corso da ieri sera la ricerca di un uomo di 83 anni, residente nel Comasco, che era uscito in cerca di funghi ma non è più rientrato. Attivate le ricerche già da ieri sera per ritrovare l'anziano dispersa a Pagnona, in Valsassina. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco è entrato in azione con due mezzi e un veicolo da Bellano insieme ai tecnici del Soccorso Alpino, nella serata di ieri, venerdì 8 ottobre, intorno alle ore 23.

Le squadre della XIX Delegazione Lariana stanno operando con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, i cinofili dell'Associazione nazionale Carabinieri e la Protezione civile nella zona di Pagnona, in località Gallino e dintorni, dove si presume che l'uomo possa essere andato. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte e stanno proseguendo. Seguiranno aggiornamenti.