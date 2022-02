Paura tra i pendolari, vandalo spacca a mazzate dieci vetri del treno Asso Milano

Un altro momento di paura sui treni e nelle stazioni che sono sempre piu' spesso terra di nessuno e teatro di atti vandalici, anche negli orari di punta.

Questa mattina, 14 febbraio, intorno alle ore 7.15 il convoglio che effettuava la corsa 618 (Asso 6.33-Milano Cadorna 7.53) è stato oggetto di un atto vandalico all’arrivo nella stazione di Mariano Comense. Mentre il treno rallentava per effettuare la fermata nella stazione, una persona dalla banchina ha iniziato a colpire con una mazza i finestrini del convoglio, rompendone dieci. L’autore dell’atto vandalico in seguito è stato fermato dalle Forze dell’Ordine.

Fortunatamente, a parte gli attimi di paura e sgomento, non c'è stata nessuna conseguenza per i viaggiatori a bordo. La corsa è stata soppressa; i passeggeri hanno proseguito il viaggio con il treno 1622 (Asso 7.02-Milano Cadorna 8.23), giunto a destinazione in orario.

Il convoglio sarà oggetto di manutenzione.