Como, il vandalo del "male": ha imbrattato muri in centro storico, ma è stato ripreso dalle telecamere

I vandali armati di vernice spray sono tornati a colpire in centro storico, ma questa volta il responsabile degli ultimi imbrattamenti registrati potrebbe avere le ore contate grazie alle telecamere di sorveglianza.

Alla polizia locale di Como è stata sporta denuncia dal proprietario di un immobile di pregio della città murata dove è comparsa una scritta dalle sospette connotazioni blasfeme. Una croce capovolta e la scritta male. La stessa mano ha imbrattato più palazzi in centro storico e stando a quanto è stato possibile ricostruire il vandalo del "male" avrebbe agito nella mattina del 28 novembre, intorno alle ore 6.

La telecamera di sicurezza di un palazzo lo ha ripreso mentre in sella a una bici si avvicina a un muro e lo imbratta con la vernice, per poi allontanarsi come se nulla fosse. Alla medesima mano sono riconducibili le scritte apparse, per esempio, all'angolo tra via Diaz e via Indipendenza e in via Collegio dei Dottori.