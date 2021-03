Como, vandalo minorenne rompe i finestrini a 25 auto: preso

Un ragazzo minorenne è stato fermato nella notte con l'accusa di avere distrutto i finestrini di circa 25 auto nel quartiere di Sant'Agata a Como. Per molti residenti il risveglio è stato a dir poco amaro. Lungo le vie Zezio e Don Guanella c'erano vetri rotti ovunque. Gli agenti della squadra volanti della polizia di Stato della Questura di Como sono intervenuti nella notte tra il 15 e il 16 marzo riuscendo a fermare il giovane sospettato di essere l'autore del raid vandalico. Gli agenti hanno lasciato alcuni avvisi per invitare i proprietari delle auto a presentarsi in Questura per sporgere denuncia.