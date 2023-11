Maxi vandalismo al Monumento ai Caduti: imbrattate le pietre del Carso

Uno scherzetto che costerà alla collettività svariate migliaia di euro, quello che alcuni ignoti vandali hanno riservato al Monumento ai Caduti, in viale Puecher a Como. Le immagini pubblicate dall'associazione Per Como Pulita parlano da sé. Per rimuovere la vernice spray dalle preziose pietre del Carso servirà una squadra di operai restauratori specializzata in opere e monumentyi storico-artistici. Si tratta di un intervento delicato che deve preservare in tutto e per tutto la pietra originale.