Valmorea, scontro tra auto e moto: grave 52enne

Erano circa le 7 di questa mattina 14 giugno quando a Valomorea sulla sp20 c'è stato un incidente tra un'auto e una moto. Sul posto sono arrivati i soccorsi in codice rosso e l'elisoccorso è decollato da Villa Guardia con la massima urgenza. A terra un motocilcista di 52 anni. Sul posto sono arrivate anche un'ambulanza e l'auto medica, i carabinieri e i vigili del fuoco di Como. L'elisoccorso ha trasportato il motociclista all'ospedale di Legnano.

Sempre questa mattina intorno alle 7 a Appiano Gentile un altro incidente che ha visto coinvolte un'auto e una moto. Tre i feriti: due donne di 42 e 58 anni e un uomo di 59. Anche questo evento è stato segnalato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) come codice rosso.Uno dei feriti, il meno grave, è arrivato in codice giallo all'ospedale di Cantu', l'altro in codice rosso al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.

Si attendono aggiornamenti.