Tragedia in Valmalenco, frana la strada per il maltempo: muoiono una coppia e una bambina

Una tragedia ha colpito oggi la Valmalenco. Una frana, dovuta ad un improvviso temporale, una vera e propria bomba d'acqua, durata pochissimo, ha letteralmente inghiottito una macchina causando la morte di madre e padre e una bambina.

La piccola era in macchina con questa coppia poichè amica del figlio, un bimbo di soli 5 anni, ora in gravissime condizioni (trasportato a Bergamo con l'elisoccorso).

I genitori della bimba purtroppo deceduta viaggiavano dietro la macchina investita dalla frana.

L'allarme è stato dato intorno alle ore 17,15 e sono subito giunti - mobilitati prontamente dall'Areu, il servizio di pronto intervento lombardo - due ambulanze, un'auto medica (da Sondrio) e due elicotteri (da Sondrio e Como). Una mobilitazione che ha visto mettersi in azione in totale 4 elicotteri, (due nella prima fase e due nella seconda fase dei soccorsi) di cui uno che trasportava gli specialisti nella ricerca nelle macerie e un'altro che ha soccorso un uomo con un trauma cranico.

Intervenuti anche 20 vigili del fuoco dalla centrale di Sondrio e il soccorso alpino.

Oltre alle tre persone decedute non si esclude che nella massa di fango, acqua e terra possano esserci altre vittime o mezzi coinvolti.

Il presidente della regione Lombardia su Facebook ha scritto:

"Tre persone sono morte a causa della frana: padre, madre e una bambina. A bordo dell'auto anche l'altro figlio, un bambino di 5 anni, attualmente in gravissime condizioni e trasportato in codice rosso in elicottero al Papa Giovanni XXIII".

"Invito tutti - conclude il presidente della Regione - a dedicare una preghiera per le vittime, per i loro famigliari distrutti dal dolore e per il bimbo ricoverato".