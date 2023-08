Valle Intelvi, auto ribaltata e intervento dei soccorsi: salva la 26enne alla guida

Grande spavento oggi domenica 27 agosto su via Provinciale a Pellio (San Fedele Intelvi).

Intorno alle 14.55 di oggi un'auto si è ribaltata, finendo contro il guardrail. Sul posto intervenuti subito i vigili del fuoco del distaccamento di san Fedele. L'incidente è stato segnalato inizialmente come codice rosso ed è arrivata anche un'ambulanza della Croce Rossa a sirene spiegate. Fortunatamente la conducente, una donna di 26 anni, non sembra aver riportato ferite gravi ma è stata comunque accompagnata in ospedale per dei controlli. Ai carabinieri di Menaggio il compito di stabilire le dinamiche del sinistro.