Forza il valico di Como Brogeda e scappa: inseguimento di 30 minuti verso Milano

Un episodio ancora con qualche punto da chiarire quello di questa mattina 14 giugno avvenuto al valico di Como Brogeda. Erano le 7.30 circa quando un'auto, modello Citroen xsara picasso color champagne, di targa di nazionalità francese, con una persona a bordo, non si è fermata all’alt dei militari forzando il valico e dirigendosi verso Milano. Sul posto era presente una pattuglia della polizia di frontiera, in attività di ordine pubblico per il G7, che è subito partita all’inseguimento del mezzo francese.

Dopo circa 30 minuti di inseguimento, l'auto in questione è stata intercettata e ricondotta al valico dove è stata perquisita e controllata approfonditamente da parte dei militari della guardia di finanza, anche con l’impiego di unità cinofile.

La perquisizione ha avuto però esito negativo e i finanzieri hanno quindi proceduto a denunciare l’uomo, un algerino di 50 anni, per forzato valico.