Valfredda, scivola sulla mulattiera: trauma al bacino per 67enne di Campione d'Italia

Attorno alle ore 13 l'elicottero del Suem (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica) è stato inviato dalla Centrale del 118 in Valfredda (Veneto), a circa 200 metri di distanza dal Rifugio Flora Alpina, per un'escursionista che, mentre percorreva una mulattiera con un'amica, era scivolata riportando un probabile trauma al bacino. Atterrati nelle vicinanze, il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica hanno prestato le prime cure a F.S., 67 anni, di Campione d'Italia (CO), e la hanno imbarellata. Il tecnico e l'infermiere sono poi stati imbarcati in hovering dall'eliambulanza, che poi ha provveduto a recuperare il medico e l'infortunata con un verricello di 20 metri ed è rientrata al San Martino.

