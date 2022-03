La frenata di una bicicletta fuoripista fa riemergere dal fogliame una bomba inesplosa in Valbasca

Un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale è stato riportato alla luce casualmente da un ciclista che pedalava sulla sua mountain bike in Valbasca, l'area verde di Como che si trova in zona Albate. Il biker ha frenato e dal terriccio e dal fogliame è spuntata una sorta di bomba. Sono stati avvisati i carabinieri che hanno pensato a recintare l'area per poi avvisare il nucleo artificieri che ha rimosso la bomba per farla brillare in sicurezza.

Le foto sono state realizzate dal lettore Felice De Angelis.