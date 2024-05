Tragedia in Svizzera, morti investiti da una valanga due alpinisti lecchesi

Nella mattinata di domenica 19 maggio due alpinisti sono stati sommersi da una valanga sul Pigne d'Arolla, cima con vetta a 3.787 metri, tra il Cervino e il Grand Combin. Sono due sportivi residenti a Lecco i due uomini morti nella giornata di iei domenica 20 maggio sulle Alpi svizzere mentre stavano praticando scialpinismo. In base a quanto si è potuto finora apprendere, le vittime della tragedia in montagna sono Valentino Alquà, 49 anni, impegnato come amministrativo nel Soccorso alpino, e Massimo Ratti, trentenne, componente del gruppo Asen Park di Ballabio.

Resta da stabilire la causa scatenante della slavina. La notizia è giunta in tarda mattinata a Lecco, dove la comunità è ora sotto choc.

Stando alle prime informazioni disponibili, al momento dell'incidente in montagna, Alquà e Ratti si trovavano con una terza persona, riuscita a dare l’allarme ai soccorritori. Sul luogo della slavina sono presto intervenuti i soccorritori svizzeri con l’elicottero della compagnia Air Glaciers. Ma per i due scialpinisti lecchesi, residenti nel rione di Germando, non ci sarebbe stato purtroppo più nulla da fare.