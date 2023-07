San Bartolomeo Val Cavargna, l'uomo travolto dal proprio trattore è deceduto: aveva 62 anni

Cusino, il piccolo paese lariano situato in una conca ai piedi del monte Monte Pidaggia, si stringe attorno alla famiglia di Ivano Battaglia. Il 62enne rimasto coinvolto in un grave incidente ieri mattina poco dopo le 9 a San Bartolomeo Val Cavargna. Troppo gravi le ferite riportate nel ribaltamento con il suo trattore in una zona impervia. Le sue condizioni era apparse subito disperate ai soccorritori intervenuti sul posto: soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri di Menaggio. In volo si sono alzati due elicotteri. L’uomo era poi stato trasportato in codice rosso con l'elicottero all’ospedale di Varese dove è stato operato e dove, infine, è purtroppo deceduto.