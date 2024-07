Val Cavargna, scivola in una valletta chiusa: 48enne grave in ospedale

Intervento stamattina domenica 14 luglio in Val Cavargna (Como) per la Stazione Lario Occidentale del soccorso alpino e speleologico. Un uomo è caduto mentre stava scendendo nella zona tra San Bartolomeo e Oggia, nei pressi di una valletta chiusa e impervia. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, le squadre territoriali del Cnsas e i vigili del fuoco. Si è trattato di un intervento complesso e molto tecnico, per le caratteristiche ambientali e la conformazione del luogo ma soprattutto nella gestione, altrettanto impegnativa, delle operazioni e dell’incolumità dei soccorritori; è anche stato necessario tagliare della vegetazione per agevolare le operazioni. La persona è stata raggiunta, valutata, recuperata e portata in ospedale a Monza in codice rosso. L’intervento si è concluso con il rientro delle squadre.