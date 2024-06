Una mucca cade in un dirupo a Cavargna: il video del salvataggio con l'elicottero

Nella mattina di giovedì 6 giugno a Cavargna sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per effettuare un intervento non semplice: salvare una vacca scivolata in un dirupo. L'operazione ha richiesto l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco del nucleo di Malpensa. L'elicottero, che era inizialmente dislocato a Torno per le ricerche di un turista belga disperso, è stato momentaneamente reindirizzato verso Cavargna per affrontare questa emergenza. Grazie all'abilità e alla tempestività dei pompieri la mucca è stata recuperata con successo dal dirupo.

