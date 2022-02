Morto un uomo travolto dal treno: convogli fermi e variazioni anche da e per Como

Pochi minuti prima di mezzogiorno di oggi 16 febbraio 2022 un uomo è stato travolto da un treno. Il fatto è avvenuto a Lissone e ha provocato molte criticità alla circolazione dei treni.

Sul posto sono intervenute due squadre dell'Azienda regionale emergenza urgenza su ambulanza e automedica. È stato constatato il decesso dell'uomo sul posto: le ferite erano troppo gravi. Presenti anche i militari della Compagnia Desio e i vigili del fuoco di Monza.

Trenord ha comunicato che "a causa di un investimento di persona lungo la linea linea e il conseguente intervento delle Autorità competenti per gli opportuni rilievi, la circolazione è interrotta tra le stazioni di Seregno e Monza. Possibili variazioni di percorso e cancellazioni. Da/per Como - Milano è possibile utilizzare i treni RE7 Como-Saronno-Milano. Da/per Camnago Lentate - Milano Bovisa è possibile utilizzare i treni Suburbana S2 Mariano Comense-Passante-Milano Rogoredo".

Per informazioni Trenord consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il proprio treno sull'app Trenord digitando il numero della corsa nella sezione 'Ricerca'.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.