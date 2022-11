Chi era l'uomo trovato senza vita sul Bisbino

Aveva 57 anni l'uomo ritrovato senza vita sul Monte Bisbino nella giornata di ieri, 9 novembre 2022. Il suo corpo è stato trovato da due cacciatori che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco e del soccorso alpino che hanno recuperato la salma. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire all'identità dell'uomo. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un ospite della struttura psichiatrica La Quercia di via Castelnuovo a Como. Non è chiaro, invece, come e perché si sia allontanato e quale sia esattamente la causa del decesso.

La sorella dell'uomo aveva denunciato la sua scomparsa lo scorso 6 ottobre spiegando che l'uomo poteva trovarsi in stato di disorientamento e confusionale. Purtroppo ieri il tragico ritrovamento.