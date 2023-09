Ricoverato l'uomo sdraiato a terra senza sensi a due passi dal centro nell'indifferenza generale

Questa mattina a Lecco, sull'altro ramo del lago di Como una vicenda che lascia senza parole ma con tanti spunti di riflessione. A riportarla sono i colleghi di LeccoToday, che hanno ricevuto la segnalazione di quanto stava avvenendo da un lettore. La foto si descrive da sola: c'è un uomo privo di sensi in terra, semirannicchiato, vestito male e nessuno per molto tempo ha fatto nulla. Solo intorno alle 7 di questa mattina, domenica 10 settembre, una squadra dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte è stata inviata all'angolo tra via Parini e via Nino Bixio per verificare le condizioni dell' uomo rimasto a lungo sul porfido, malvestito e in stato d'incoscienza.

Stando a quanto appreso, la persona in questione - di età e nazionalità non rese note - sarebbe rimasta in quelle condizioni senza assistenza, nonostante la zona di grande passaggio: dopo la chiamata al 112 si sono messi in moto i volontari e con loro è arrivata anche una pattuglia della polizia di stato lecchese che poi si è a sua volta recata presso l'ospedale Manzoni per ragioni di sicurezza. L'uomo è stato trasferito presso il nosocomio dove è stato accettato in codice giallo.