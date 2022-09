Anziano scomparso a Blevio: in azione droni ed esperti in topografia per ritrovarlo

Mobilitazione a Blevio per cercare un uomo di 88 anni scomparso. L'allarme è stato lanciato ieri sera dai famigliari quando ormai era chiaro che l'anziano non avrebbe più fatto ritorno a casa. I vigili del fuoco di Como sono intervenuti immediatamente nella notte per le ricerche tra i Comuni di Blevio e Torno. Da questa mattina stanno collaborando insieme agli esperti del nucleo Tas (topografia applicata al soccorso) di Milano e gli operatori di droni provenienti da Pavia e Torino. Collaborano alle ricerche anche gli uomini della protezione civile e del Soccorso Alpino.