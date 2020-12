Uomo di Ponte Lambro trovato morto nel Monzese vicino alla sua auto

Un uomo di 64 anni di Ponte Lambro, in servizio presso una società di vigilanza, è stato ritrovato senza vita nella mattina del 31 dicembre 2020 a Busnago, in provincia di Monza e Brianza. Intorno alle 6.45 alcuni passanti hanno notato il corpo riverso a terra vicino alla sua auto con ancora la portiera aperta. Il ritrovamento, secondo quanto reso noto dal sito MonzaToday, è avvenuto nella zona di via Delle Industrie. L'uomo, da quanto si appreso, sarebbe morto a causa di un malore, probabilmente un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Vimercate. Inutili i soccorsi: l'uomo è stato dichiarato morto sul posto dal medico del 118.

Il malore lo avrebbe sorpreso in auto al termine del proprio turno di lavoro. Dal veicolo al momento sembra non mancare nulla. I carabinieri hanno rinvenuto il portafogli e il computer portatile ancora all'interno dell'abitacolo e circa un'ora prima del dramma l'uomo avrebbe fatto una telefonata al figlio. Ma a quell'ultima chiamata nessuno ha mai risposto. Indagini in corso.