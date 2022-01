Tragedia a Tavernerio: malore fatale mentre passeggia vicino a casa

Tragedia nella sera del 30 gennaio 2022 a Tavernerio. Un uomo di 64 anni ha accusato un malore improvviso mentre camminava vicino a casa, in via 1° Maggio, in località Solzago. L'uomo si è accasciato e ha perso i sensi. Un'ambulanza della Croce Rossa di Montorfano e un'automedica sono giunte sul posto in codice rosso. Il medico del 118 ha tentato le manovre di rianimazione. Inutile la corsa al pronto soccorso Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. L'uomo è morto quasi subito dopo l'arrivo in ospedale.