Dramma all'Ozanam di Como: morto un uomo di 62 anni

Momenti drammatici alla struttura di accoglienza Ozanam di via Enrico Cosenz a Como, poco dopo le ore 7.30 della mattina del 13 novembre 2021. Un ospite della struttura - un uomo di 62 anni - è morto a seguito di un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri di Como e gli uomini di Ats Insubria. Secondo i primi accertamenti il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali. Ad ogni modo sono in corso ulteriori accertamenti anche se nulla fa pensare che possano esserci cause diverse.