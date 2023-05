Como, recuperato dal lago il corpo senza vita di un uomo

Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato nella mattina dell'8 maggio 2023 dalle acque del lago di Como. Il corpo è stato visto da un passante mentre galleggiava nel primo bacino. Sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperarlo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e della questura di Como ai quali spettano le indagini per risalire all'identità del morto. Il ritrovamento e il recupero della salma sono stati effettuati poco dopo le ore 8 del mattino. Inutile l'intervento del personale del 118. Per l'uomo non c'era più nulla da fare.