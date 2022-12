Precipita dal ponte della Arosio Canzo: morto un 42enne

Tragedia sulla provinciale SP40 a Ponte Lambro. Un uomo di 42 anni è morto a seguito della caduta dal viadotto. Si presume si sia trattato di un gesto volontario dettato dalla disperazione anche se saranno le indagini dei carabinieri intervenuti sul posto a sciogliere ogni dubbio al riguardo. Il corpo dell'uomo finito sulle rocce dopo essere precipitato per una cinquantina di metri è stato recuperato dai vigili del fuoco di Como. L'allarme è scattato poco dopo le ore 11 della mattina a del 20 dicembre 2022. Dalla base del 118 di Como si è alzato in volo l'elisoccorso nella speranza che il 42enne fosse ancora in vita. All'arrivo il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.