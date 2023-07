Como, uomo trovato morto in auto

Dramma in via Colonna a Como. Intorno alle ore 14.30 un uomo privo di sensi è stato notato all'interno di un'auto in prossimità del civico 26 ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e da un'automedica. Al loro arrivo i soccorritori e il medico del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Da quanto si è appreso si tratta di un 60enne. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Como ai quali spettano gli approfondimenti per stabilire che cosa sia successo. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di malore fatale. Nulla farebbe pensare a un episodio di violenza culminato con il decesso. Ad ogni modo seguiranno aggiornamenti in questo articolo,