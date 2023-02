Minaccia il suicidio e blocca la strada: polizia e ambulanza in via Castelnuovo a Como

Allarme e scompiglio in via castelnuovo a Como, vicino al Setificio, nel pomeriggio di ieri (27 febbraio 2023). Un uomo di circa 60 anni e con evidenti problemi psichiatrici, ha minacciato di togliersi la vita. L'uomo, che è poi risultato essere un paziente in cura presso il centro psichiatrico, si sarebbe addirittura steso in mezzo la strada costringendo le forze dell'ordine a intervenire. Oltre a numerose volanti della polizia di Stato sono intervenute anche un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo e un'automedica. In pochi minuti il personale del 118 e i poliziotti sono riusciti a ricondurre l'uomo a più miti consigli. Successivamente il 60enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove è stato ricoverato per le cure del caso.