Uomo investito dal treno. Ritardi e circolazione bloccata anche da Como

Terribile incidente questa mattina intorno alle 10 nei pressi della stazione di Garbagnate Parco delle Groane. Un uomo è stato travolto sui binari dal treno in transito. Sul posto sono arrivate un’ambulanza, l’auto medica, i mezzi dei vigili del fuoco e carabinieri. La persona soccorsa in codice rosso è in condizioni disperate, ma risulta ancora viva. L’uomo è stato investito da un treno partito da Laveno Mombello e diretto a Milano. Al momento sono stati cancellati già diversi treni anche sulla direttrice Milano-Saronno.

Come ripota Trenord sono limitate alcune corse sulla linea Como Lago- Milano Cadorna, soppresso quello delle 12.18. Piano piano la circolazione sta riprendendo nomalmente ma si consiglia di consultare la App o il sito Trenord per verificare le singole corse.

In generale si sono riscontrate difficoltà sulle linee Como-Saronno-Milano, Laveno-Varese-Saronno-Milano, Malpensa-Milano Cadorna, Malpensa-Milano Centrale, Malpensa-Saronno-Milano Centrale, Novara-Saronno-Milano, Varese-Saronno-Milano, Saronno-Milano Passante-Lodi, Saronno-Milano Bovisa-Milano Cadorna e Melegnano-Milano Passante-Milano Bovisa-Cormano.

Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un gesto volontario, sul caso sono in corso accertamenti.